سيميوني يعتذر لــ فينسيوس بعد واقعة السوبر الإسباني

تقدم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، باعتذار للاعب فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد، ورئيس النادي فلورنتينيو بيريز عما بدر منه في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان سيميوني قد قام بمشادة كلامية مع فينسيوس وذكر اسم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 2-1 على الروخي بلانكوس.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "أودّ أن أعتذر للسيد فلورنتينو بيريز وفينيسيوس عما شاهدتموه، ليس من الصواب أن أضع نفسي في هذا الموقف، أُقرّ بأنني لم أتصرف بشكل صحيح".

وأوضح المدرب أنه اعتذر عن تصرفه، مؤكداً أن ذلك كان "اعتذاراً، وليس غفراناً"، وامتنع عن التعليق على تصريحات تشابي ألونسو التي وصف فيها السلوك بأنه غير لائق لرياضي محترف.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى بين سيميوني وفينيسيوس، حيث شهدت المواجهات السابقة بين أتلتيكو وريال مدريد، مثل ديربي سبتمبر 2022 وكأس الملك 2024، اشتباكات وتوترات مشابهة بسبب استفزازات اللاعب للمدرجات وتدخل المدرب للرد.