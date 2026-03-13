قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب نيتهم التقدم بتعديلات على قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وفي هذا الصدد نستعرض العديد من المعلومات القانونية حول قانون المعاشات والتي يبحث عنها أصحاب المعاشات.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، إلى جانب الحالات التي يستحق فيها المواطن صرف المعاش وفقًا لأحكام القانون.

شروط الحصول على معاش إضافي

ووفقًا للقانون، يجوز للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يتقدم بطلب للحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجره عن الحد الأقصى للاشتراك، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وينص القانون على إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي، يتم من خلاله إدارة الاشتراكات الخاصة بالمعاش الإضافي، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام التأميني المكمل نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، إضافة إلى القواعد والشروط المنظمة للاستفادة من هذا النظام.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي في حال استحقاقه المعاش الأساسي وفقًا لأحكام القانون، حيث يتم حساب قيمة المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على ما يعرف بدفعة الحياة، ثم يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، كما يدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات.

شروط الحصول على معاش

وفي سياق متصل، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات استحقاق المعاش ومدد الاشتراك اللازمة لذلك، حيث تنص المادة (21) من القانون على أن المؤمن عليه يستحق المعاش في عدد من الحالات، أبرزها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن ترتفع المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، بشرط ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، ويثبت ذلك بقرار من لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

وتشمل حالات الاستحقاق أيضًا العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة لبعض الفئات المحددة بالقانون، وكذلك في حال حدوث العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كما يجوز استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير أسباب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بشرط توافر مدد اشتراك تؤهل المؤمن عليه للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، على ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 240 شهرًا، وتصل إلى 300 شهر بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع تقديم طلب الصرف وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للتأمين وقت تقديم الطلب.

ويشترط القانون كذلك، في بعض حالات استحقاق المعاش، أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناء عدد من الفئات من هذا الشرط، منها بعض العاملين الخاضعين للوائح خاصة أو الذين انتقلوا بين فئات التأمين المختلفة، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت فيها أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.

المعاشات قانون المعاشات اخبار قانون المعاشات معاش اضافي المعاش الاضافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

ترشيحاتنا

إيران

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 14 صاروخا بينها 11 انشطارية جميعها تجاوزت الدفاعات الجوية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر تواصل جهود الوساطة لوقف التصعيد وتدين استهداف دول الخليج

وليد هندي

استشاري صحة نفسية: الزيارات العائلية في العيد تقوي صلة الرحم

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد