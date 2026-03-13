بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب نيتهم التقدم بتعديلات على قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وفي هذا الصدد نستعرض العديد من المعلومات القانونية حول قانون المعاشات والتي يبحث عنها أصحاب المعاشات.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، إلى جانب الحالات التي يستحق فيها المواطن صرف المعاش وفقًا لأحكام القانون.

شروط الحصول على معاش إضافي

ووفقًا للقانون، يجوز للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يتقدم بطلب للحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد من أجره عن الحد الأقصى للاشتراك، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وينص القانون على إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه داخل صندوق التأمين الاجتماعي، يتم من خلاله إدارة الاشتراكات الخاصة بالمعاش الإضافي، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام التأميني المكمل نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، إضافة إلى القواعد والشروط المنظمة للاستفادة من هذا النظام.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي في حال استحقاقه المعاش الأساسي وفقًا لأحكام القانون، حيث يتم حساب قيمة المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على ما يعرف بدفعة الحياة، ثم يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، كما يدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات.

شروط الحصول على معاش

وفي سياق متصل، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات استحقاق المعاش ومدد الاشتراك اللازمة لذلك، حيث تنص المادة (21) من القانون على أن المؤمن عليه يستحق المعاش في عدد من الحالات، أبرزها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن ترتفع المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، بشرط ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، ويثبت ذلك بقرار من لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

وتشمل حالات الاستحقاق أيضًا العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة لبعض الفئات المحددة بالقانون، وكذلك في حال حدوث العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كما يجوز استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير أسباب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بشرط توافر مدد اشتراك تؤهل المؤمن عليه للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، على ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 240 شهرًا، وتصل إلى 300 شهر بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع تقديم طلب الصرف وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للتأمين وقت تقديم الطلب.

ويشترط القانون كذلك، في بعض حالات استحقاق المعاش، أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناء عدد من الفئات من هذا الشرط، منها بعض العاملين الخاضعين للوائح خاصة أو الذين انتقلوا بين فئات التأمين المختلفة، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت فيها أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.