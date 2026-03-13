زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا

أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ التركية “أفاد” بأنه تم رصد زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة وسط تركيا، عند الساعة 03:35 فجرًا.

وذكرت "أفاد" أن مركز الزلزال في مدينة نيكسار في محافظة توكات، على عمق 6.4 كيلومترات.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن زلزالا بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "جيلجيت" والمناطق المحيطة بها، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد المركز بأن مركز الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا، وعلى بعد 166 كيلومترا شمال شرقي مدينة "جيلجيت".

ويشار إلى أن باكستان تقع على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، ما يجعلها معرضة للزلازل.