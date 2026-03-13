قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منذ بداية الحرب.. إيران تطلق 850 صاروخا و2650 مسيرة على دول الخليج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهات العسكرية والأمنية في دول الخليج أن القوات الإيرانية أطلقت منذ بداية التصعيد الحالي أكثر من 850 صاروخًا باليستيًا و2650 طائرة مسيرة على الأراضي الخليجية، في واحدة من أوسع حملات الهجمات الإقليمية منذ عقود. 

وتأتي هذه الإحصائية في ظل استمرار النزاع العسكري بين إيران والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في سياق الحرب الممتدة على طهران منذ أواخر فبراير الماضي.

وقالت مصادر رسمية خليجية إن الهجمات الإيرانية استهدفت بشكل رئيسي مواقع عسكرية وبنى تحتية استراتيجية، بما في ذلك المنشآت النفطية ومرافق النقل البحري والمطارات، في محاولة واضحة لزعزعة استقرار المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية. 

وذكرت المصادر أن هذه الهجمات أدت إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة في الخليج العربي، وفرضت قيودًا أمنية مشددة على نقل النفط والغاز، ما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا إلى مستويات قياسية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الطائرات المسيّرة والصواريخ لم تُستخدم بشكل عشوائي، بل تمت برمجتها لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، مما يعكس مستوى متقدمًا من القدرات العسكرية الإيرانية في هذا المجال. وأكد خبراء أن استمرار هذه العمليات يهدد بتصعيد جديد في النزاع، ويضع دول الخليج أمام تحديات أمنية واستراتيجية غير مسبوقة، خصوصًا مع إمكانية تورط أطراف خارجية في حال توسع دائرة الصراع.

من جهتها، شددت دول الخليج على حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وأعلنت عن رفع جاهزيتها العسكرية وتنفيذ خطط دفاعية مضادة للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأكدت الدول المتضررة أنها تتعاون مع حلفائها الدوليين لضمان استقرار المنطقة، مع العمل على تفادي أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وتأتي هذه الإحصائيات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للنفط والغاز حالة من التوتر الحاد، وسط مخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لنقل الخام إلى الأسواق الدولية. وقد أدى توقف الملاحة التجارية في بعض النقاط الاستراتيجية إلى رفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مع توقعات بمزيد من الصعود في حال استمرار الهجمات الإيرانية دون توقف.

إيران الخليج صواريخ إحصائية الحرب على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. باسم الله الأعظم تفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط

احتشاد الإيرانيين في يوم القدس بطهران

انفجارات ضخمة تهز وسط طهران أثناء مظاهرات يوم القدس

ارشيفي

البحرين: اعتراض وتدمير 115صاروخا و191مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

بالصور

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد