وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الطقس اليوم.. منخفض سطحي يضرب البلاد وتقلبات حادة
إرتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ على الجليل لـ80 إسرائيليا
أخبار البلد

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

أسعار الذهب الان في مصر شهدت اهتماما كبيرا من جانب المواطنين، سواء بهدف الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، في ظل التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية. 

أسعار الذهب في مصر

ويحرص الكثيرون على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار لمعرفة التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب الان في مصر

ويتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عما إذا كان الوقت مناسبا لشراء الذهب أم الانتظار، في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار. 

ويرى خبراء سوق الذهب أن الاستثمار في المعدن الأصفر يظل خيارا مناسبا على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للمبتدئين في مجال الاستثمار، إذ يميل الاتجاه العام للأسعار إلى الصعود مع مرور الوقت.

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  8,480 جنيه  8,425 جنيه
عيار 21  7,420 جنيه  7,370 جنيه
عيار 18  6,360 جنيه  6,315 جنيه
عيار 14  4,945 جنيه  4,915 جنيه
الجنيه الذهب  59,360 جنيه  58,960 جنيه
الأونصة بالجنيه  263,760 جنيه  261,980 جنيه
الأونصة بالدولار  5,080.01 دولار

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب


يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، حيث تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية.

ومن أبرز هذه العوامل مستويات الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب، إذ يؤثر التوازن بين المعروض والطلب في الأسواق بشكل مباشر على حركة الأسعار. 


فعندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض تميل الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

أسعار الذهب

كما تلعب قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب. 


فعند خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتجه المستثمرون عادة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا بديلا، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا في حركة الذهب، إذ تدفع التقلبات في أسواق الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته في الأسواق.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب

