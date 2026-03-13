قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

شهدت مدينة جوتنجن بألمانيا إفطارًا رمضانيًّا جمع السيدة داليا عبد الفتاح، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، بعدد من مبعوثي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية خلال شهر رمضان المبارك؛ في أجواء تعكس روح الشهر الكريم وتعزز التواصل مع الجاليات المصرية والمسلمة.

وتناول اللقاء الدور الدعوي والعلمي الذي يضطلع به مبعوثو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في خدمة الجاليات بالخارج، من خلال إقامة الدروس والملتقيات الدعوية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ الفهم الصحيح للدين.

وشارك في اللقاء الشيخ إبراهيم سيد عبد الوهاب، موفد وزارة الأوقاف المصرية، حيث تناول الحضور أهمية استمرار التواصل مع الجاليات المصرية والمسلمة، بما يسهم في تعزيز الهوية الدينية والثقافية، ويعكس رسالة مصر الحضارية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

