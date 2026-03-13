مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة لها رفقة الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت مايان السيد، مرتدية بنطال كاجوال باللون الزيتي، ونسقت معه توب باللون الأسود، وأكملت اللوك مرتدين جاكيت باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مايان السيد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مايان السيد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم.

ونعرض لكم صور الفنانة مايان السيد