ياسمين صبري تستعرض أناقتها بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما جاكت جلد بلغ سعره ما يقرب من 4000 دولار أمريكي من دار الأزياء العالمية Prada.

انتعلت ياسمين صبري بوت طويل للغاية باللون البيج مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الزيتي، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.