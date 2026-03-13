احذرها.. أشياء شائعة تسبب التهاب المعدة دون أن تنتبه

التهاب المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث عندما تتعرض بطانة المعدة للتهيج أو الالتهاب نتيجة عدة عوامل صحية أو عادات غذائية غير سليمة.



العدوى البكتيرية



تعد بكتيريا Helicobacter pylori من أكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة، حيث تصيب بطانة المعدة وتسبب التهابا قد يؤدي في بعض الحالات إلى قرح معدية.



الإفراط في تناول المسكنات



الإكثار من استخدام بعض الأدوية المسكنة مثل Ibuprofen وAspirin يمكن أن يضعف بطانة المعدة ويزيد من احتمالية الإصابة بالالتهاب.

التوتر والضغوط النفسية

التعرض المستمر للضغط النفسي والتوتر قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويسهم في زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى تهيج بطانتها.



تناول الأطعمة الحارة أو الدسمة

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون قد يسبب تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كان الجهاز الهضمي حساسا.



الإفراط في المشروبات المنبهة



تناول كميات كبيرة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يزيد من إفراز حمض المعدة ويؤدي إلى الالتهاب لدى بعض الأشخاص.



التدخين

يسهم التدخين في إضعاف بطانة المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والقرح الهضمية.



أمراض الجهاز المناعي

في بعض الحالات النادرة قد يحدث التهاب المعدة بسبب أمراض مناعية يهاجم فيها الجهاز المناعي بطانة المعدة.