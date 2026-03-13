قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
مرأة ومنوعات

احذرها.. أشياء شائعة تسبب التهاب المعدة دون أن تنتبه

ريهام قدري

 التهاب المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث عندما تتعرض بطانة المعدة للتهيج أو الالتهاب نتيجة عدة عوامل صحية أو عادات غذائية غير سليمة.


العدوى البكتيرية


تعد بكتيريا Helicobacter pylori من أكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة، حيث تصيب بطانة المعدة وتسبب التهابا قد يؤدي في بعض الحالات إلى قرح معدية.


الإفراط في تناول المسكنات


الإكثار من استخدام بعض الأدوية المسكنة مثل Ibuprofen وAspirin يمكن أن يضعف بطانة المعدة ويزيد من احتمالية الإصابة بالالتهاب.
التوتر والضغوط النفسية
التعرض المستمر للضغط النفسي والتوتر قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويسهم في زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى تهيج بطانتها.


تناول الأطعمة الحارة أو الدسمة
الإفراط في تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون قد يسبب تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كان الجهاز الهضمي حساسا.


الإفراط في المشروبات المنبهة


تناول كميات كبيرة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يزيد من إفراز حمض المعدة ويؤدي إلى الالتهاب لدى بعض الأشخاص.


التدخين
يسهم التدخين في إضعاف بطانة المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالالتهابات والقرح الهضمية.


أمراض الجهاز المناعي
في بعض الحالات النادرة قد يحدث التهاب المعدة بسبب أمراض مناعية يهاجم فيها الجهاز المناعي بطانة المعدة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

