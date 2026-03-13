أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احتفل محمود كهربا لاعب إنبي بفوز نادي إنبي علي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز

ونشر كهربا صور له من خلال حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا: “كُن واثقًا بنفسك كالأسـد لا يحتاج أن يُثبت قوته، يكفي حضوره”.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي، صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع، ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.