الثقة تحولت لغرور.. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

هاجم ممدوح عباس رسالة قوية إلى لاعبي نادي الزمالك عقب الخسارة أمام إنبي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عباس، عبر حسابه على منصة «إكس»: "هناك فارق كبير بين الثقة في النفس واحترام الخصم وآفة الغرور القاتل، وهذا ما حدث نصًا في مباراة الأمس".

وأضاف: "ولا أفهم كيف ضاعت أربع فرص محققة للتسجيل غير ضربة الجزاء الضائعة، ولماذا لم تُترك ضربة الجزاء لـ سيف الدين الجزيري".

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي، صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع، ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

وخاض الزمالك أمام إنبي 45 مباراة في جميع البطولات حقق فيها الفارس الأبيض الفوز في 23 مباراة، فيما فاز فريق إنبي في 10 مواجهات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بـ7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.