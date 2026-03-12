بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء تشغيل كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي تم تنفيذها بالإتجاه القادم من طريق الزراعة وصولاً إلى ميدان الصاغة، بما يسمح بعودة الحركة المرورية أمام السيارات مرة أخرى، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم للإطمئنان على الإنتهاء من الأعمال وعودة الحركة المرورية أعلى الكوبري.

إستمع محافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد واصفي المسؤول التنفيذي بالشركة المنفذة للأعمال التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، والذي أوضح أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بالكوبري، والتي شملت صب ٧ بلاطات علوية، ووضع طبقات الأسفلت، وترميم البلدورات، وصب الحواجز الفاصلة بين الاتجاهين، بالإضافة إلى إصلاح وترميم ودهان الحواجز الحديدية على جانبي الكوبري.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن الأعمال شملت تركيب لوحات إرشادية محدد بها الأوزان المسموح بها للسيارات ، إلى جانب تركيب محددات ارتفاع بمدخل الكوبري لمنع عبور سيارات النقل الثقيل، بهدف توجيه الشاحنات ذات الأوزان الكبيرة إلى الطرق البديلة المخصصة لها، بما يسهم في حماية جسم الكوبري وإطالة عمره الإفتراضي ، فضلاً عن تخطيط المسارات المرورية ووضع آليات حماية مستدامة لضمان سيولة الحركة المرورية وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مسؤولي الشركات المنفذة والهيئة العامة للطرق والكباري والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة والإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في إصلاح وصيانة الكباري والمحاور المرورية، وإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الكوبري وتحقيق عوامل الأمن والسلامة للمواطنين.

أكد المحافظ أن كوبري الصاغة يُعد محوراً مرورياً مهماً يشهد كثافات مرورية يومية، حيث يخدم حركة إنتقال المواطنين القادمين من مراكز شمال المحافظة إلى مدينة الزقازيق والعكس، بما يسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية داخل الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.

أشاد المحافظ بدور إدارة المرور في تنظيم الحركة المرورية وخلق محاور بديلة داخل شوارع مدينة الزقازيق، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية وتيسير حركة السيارات والمواطنين خلال فترة أعمال الإصلاح والصيانة بالكوبري.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة بالكوبري وعودة الحركة المرورية مرة أخرى، موجهين الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على المتابعة المستمرة للأعمال المنفذة وتطبيق أعلي معايير السلامة الإنشائية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين قبل فتحه أمام الحركة مرة أخري .

كما توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بميدان كوبري الصاغة، والمنفذة بمعرفة مديرية الإسكان، والتي تشمل رفع كفاءة الميدان وتركيب البلدورات والإنترلوك، وتنفيذ أعمال الدهانات والإنارة، وتجهيز أماكن إنتظار للمواطنين ، وتغيير الرخام وصيانة النافورة، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من أعمال التطوير و الإلتزام بالمواصفات القياسية، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين والزائرين، باعتباره أحد المداخل الرئيسية للعاصمة.