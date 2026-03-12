ليلة صعبة في الأردن| صواريخ ومسيرات إيرانية كثيفة.. تفاصيل

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن ليلة أمس شهدت تصعيدًا للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما أدى إلى شعور المواطنين بهزات وارتجاجات داخل منازلهم رغم عدم تفعيل صفارات الإنذار بعد الساعة الواحدة صباحًا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت عدداً من هذه الصواريخ، واستمر تفعيل الإنذار منذ ساعات الصباح، مشيرةً إلى سقوط جزء من صاروخ في منطقة سكنية بلواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت أن بعض الصواريخ أو الأجسام الأخرى بدأت تسقط على مناطق سكنية وبنى تحتية، وهو ما أدانته المملكة الأردنية الأردن، مؤكدًا استمرار الدفاعات الجوية في التصدي لهذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت ومناطق حيوية.

وشددت مراسلة القناة على أن الأردن لن يسمح باختراق أجوائه ولن يتحول إلى منطلق لأي هجمات ضد إيران، في إطار حماية أراضيه ومواطنيه.