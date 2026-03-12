الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترة الصباح والمساء، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد خلال هذه الفترة تشهد درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد تشهد ارتفاع في قيم درجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 24 درجة، وأن هذا الطقس دافئ، وأن هناك بعض المحافظات تسجل 31 درجة، وأن الصغرى تسجل بيت 13 و14 درجة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد متوقع سقوط الأمطار الخفيفة، وأن هذا سيكون على مناطق شمال الصعيد، ومنها، وأن الفرص ضعيفة أن تصل للقاهرة.

الجمعة والسبت

وكشفت أن فترة المساء سيكون هناك نشاط للريح، ستكون على القاهرة، وأن درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك نشاط رياح يتراوح بين 40 لـ 50 كيلو، وسيكون هناك رياح مصاحبة للرمال والأتربة على بعض المناطق.