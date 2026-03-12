قبل العيد.. التموين تطرح كعك وبسكويت بأسعار تبدأ من 170 جنيهًا للكيلو

شهدت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كعك وبسكويت عيد الفطر لعام 2026 بأسعار متنوعة ومناسبة للمواطنين، وذلك من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد وتخفيف الأعباء عن الأسر.

أسعار كعك وبسكويت العيد داخل منافذ وزارة التموين

ووفقا لتصريحات عبد العزيز عمران مدير منفذ الشركة العامة لمخابز القاهرة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة أسعار كعك وبسكويت العيد داخل منافذها، حيث بلغ سعر كيلو البسكويت النشادر نحو 170 جنيهًا، وكذلك الكعك السادة بنفس السعر، بينما وصل سعر كعك الملبن إلى 175 جنيهًا للكيلو، وكعك المكسرات إلى 235 جنيهًا.

كما طرحت المنافذ الكعك الفاخر بالسمن البلدي والمكسرات بسعر 300 جنيه للكيلو، والكعك الفاخر بالسمن البلدي بدون مكسرات بسعر 250 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، سجل الغريبة السادة نحو 180 جنيهًا للكيلو، والغريبة باللوز 210 جنيهات، بينما بلغ سعر البيتي فور العادي 190 جنيهًا، والبيتي فور لوكس والبيتي فور سابليه نحو 220 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر الكوكيز والبسكويت فور إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

كما طرحت المنافذ علب مشكلة من كعك العيد بأوزان مختلفة، حيث بلغ سعر علبة كرتون وزن كيلو 175 جنيهًا، وعلبة شفافة وزن 1.5 كيلو 265 جنيهًا، وعلبة كرتون وزن 2 كيلو 355 جنيهًا، وعلبة كرتون وزن 3 كيلو 545 جنيهًا، بينما سجلت علبة كرتون وزن 4.5 كيلو نحو 810 جنيهات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير منتجات كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة وجودة مضمونة عبر منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يتيح للمواطنين شراء مستلزمات العيد بسهولة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة.