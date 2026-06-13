انفراجة وتوقيع وشيك .. كيف يتعامل الأهلي مع ملف تجديد عقدي الشحات وكوكا ؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مهمة داخل النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ظل تحركات مكثفة من إدارة الكرة لحسم الملفات العالقة قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى رأسها الثنائي أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

وبات ملف كوكا الأقرب للحسم داخل النادي الأهلي بعدما شهدت المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي النادي تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا أصبح أكثر اقتناعًا بفكرة البقاء داخل الأهلي وتجديد عقده بعد جلسات مكثفة شهدت تقريب وجهات النظر حول العديد من الملفات المتعلقة بمستقبله مع الفريق.

وكان اللاعب قد شعر خلال الفترة الماضية بعدم التقدير المناسب خاصة في ظل تأخر فتح ملف التجديد أو تعديل عقده المالي رغم كونه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وأحد العناصر التي فرضت نفسها بقوة داخل الفريق الأول خلال المواسم الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن عقد كوكا كان من بين الأقل داخل الفريق مقارنة بعدد من اللاعبين وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى اللاعب لا سيما مع تلقيه عدة عروض خارجية خلال الموسمين الماضيين دون أن يبادر النادي بحسم مستقبله.

ورغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته سواء من الدوري البرتغالي أو الكرواتي فإن تدخل إدارة الكرة خلال الأيام الماضية ساهم في تغيير موقف اللاعب بشكل كبير لتصبح فرص استمراره داخل الأهلي هي الأقرب.

وكشفت المصادر أن هناك اتفاقًا شبه نهائي على تمديد عقد كوكا لمدة ثلاثة مواسم جديدة على أن يتم الانتهاء من بعض التفاصيل المالية والإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن التجديد.

انفراجة كبيرة في ملف حسين الشحات

وفي سياق متصل شهد ملف تجديد عقد حسين الشحات تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويُعد ملف الشحات من الملفات المهمة التي تسعى إدارة الكرة فى الأهلي لحسمها سريعًا خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة ويُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر وجود انفراجة واضحة في المفاوضات مع تحديد جلسة حاسمة خلال الساعات المقبلة بين حسين الشحات وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الأهلي من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق المرتقب.

وقدم الأهلي عرضًا ماليًا جديدًا للاعب يتضمن حصوله على 20 مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى حوافز ومكافآت تصل إلى 8 ملايين جنيه وفقًا لنسبة المشاركة والبطولات والإنجازات الجماعية والفردية.

ورغم امتلاك حسين الشحات عدة عروض خارجية من أندية في ليبيا وقطر والإمارات فإن المؤشرات الحالية تؤكد اقترابه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي يبحث عن الاستقرار قبل الموسم الجديد

وتسعى إدارة الكرة بالأهلي إلى إنهاء جميع ملفات التجديد مبكرًا من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني والإداري للفريق وعدم السماح بوجود أي ملفات تعاقدية قد تؤثر على تركيز اللاعبين خلال الموسم المقبل.

ويأتي التحرك السريع لحسم ملفات كوكا والشحات ضمن خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة مع ارتباط الأهلي بالعديد من الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وباتت الأيام القليلة المقبلة مرشحة للإعلان الرسمي عن تجديد عقد أحمد نبيل كوكا فيما ينتظر أن تشهد جلسة حسين الشحات الحاسمة إنهاء أحد أبرز الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الأسابيع الأخيرة.