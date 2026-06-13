قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات
قائمة أجهزة أبل المحرومة من ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI"
مدرب البوسنة يتحسر على ضياع الفوز أمام كندا: الحظ ساعدنا.. وسنقاتل حتى النهاية
تحرك برلماني ضد تسعير العدادات الكودية.. ومطالب بحماية محدودي الدخل
أيبولا يواصل الفتك بالشعب في الكونغو الديمقراطية ويصيب 689 حتي الآن
وليد معاذ يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: دي بروين ودوكو الأخطر
فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا
مصرع مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا
حكم صيام يوم عاشوراء في شهر المحرم.. دار الإفتاء : ثواب عظيم
ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت
52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم
مختار غباشي يشرح تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ومكاسب الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

عموتة
عموتة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئول رفيع المستوى من مجلس إدارة النادي الأهلي يتواجد في مدينة الرباط بالمغرب منذ 48 ساعة، وعقد بالأمس جلسة مع حسين عموتة لوضع الرتوش الأخيرة المتبقية قبل إعلان التعاقد معه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية:  الإدارة القانونية بالنادي الأهلي كانت تراجع العقود بدقة شديدة لتفادي أي مشكلة قانونية وعدم تكرار أي أزمة مستقبلية.

وأضاف:  عموتة سيوقع الليلة في حضور مسئول الأهلي، ولا توجد أزمات مطلقا بشأن تحمل الضرائب والمدرب لم يطلب السفر إلى فرنسا مطلقًا بسببب مرض زوجته وكل ما قيل في هذا الأمر غير صحيح.

وواصل: الأهلي سيعلن عن تعيين عموتة خلال الساعات المقبلة، كما أن المدرب المغربي رحب بتعيين وائل جمعة مدير للكرة ولم يعترض على وجود مدير للكرة بالفريق مطلقا، والصخرة وأبوتريكة دعما فكرة تعيين عموتة مدربًا للمارد الأحمر

وأكمل: ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي والمكلف بالإشراف على قطاع الكرة هو الوحيد الذي عقد جلسة "زووم" مع عموتة قبل عشرة أيام..

وشدد: الاتفاق بين الأهلي وعموتة بأن يتقاضى الجهاز الفني بالكامل على 215 ألف دولار بالتحديد، يحصل المدرب 125 ألف دولار، بينما يحصل على الجهاز المعاون على 90 ألف دولار.

وتابع: حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب المصري الذي سينضم للعمل في جهاز عموتة، وهناك أكثر من مرشح لكن النادي الأهلي لم يحسم الأمر، في ظل عدم العثور على الاسم الأنسب.

الإعلامي أمير هشام النادي الأهلي الأهلي حسين عموتة قناة Modern mti عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مايا مرسي

التضامن: تدخلات عاجلة للحد من ظاهرة عمل الأطفال

بالصور

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز الاستقرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد