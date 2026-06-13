أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئول رفيع المستوى من مجلس إدارة النادي الأهلي يتواجد في مدينة الرباط بالمغرب منذ 48 ساعة، وعقد بالأمس جلسة مع حسين عموتة لوضع الرتوش الأخيرة المتبقية قبل إعلان التعاقد معه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الإدارة القانونية بالنادي الأهلي كانت تراجع العقود بدقة شديدة لتفادي أي مشكلة قانونية وعدم تكرار أي أزمة مستقبلية.

وأضاف: عموتة سيوقع الليلة في حضور مسئول الأهلي، ولا توجد أزمات مطلقا بشأن تحمل الضرائب والمدرب لم يطلب السفر إلى فرنسا مطلقًا بسببب مرض زوجته وكل ما قيل في هذا الأمر غير صحيح.

وواصل: الأهلي سيعلن عن تعيين عموتة خلال الساعات المقبلة، كما أن المدرب المغربي رحب بتعيين وائل جمعة مدير للكرة ولم يعترض على وجود مدير للكرة بالفريق مطلقا، والصخرة وأبوتريكة دعما فكرة تعيين عموتة مدربًا للمارد الأحمر

وأكمل: ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي والمكلف بالإشراف على قطاع الكرة هو الوحيد الذي عقد جلسة "زووم" مع عموتة قبل عشرة أيام..

وشدد: الاتفاق بين الأهلي وعموتة بأن يتقاضى الجهاز الفني بالكامل على 215 ألف دولار بالتحديد، يحصل المدرب 125 ألف دولار، بينما يحصل على الجهاز المعاون على 90 ألف دولار.

وتابع: حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب المصري الذي سينضم للعمل في جهاز عموتة، وهناك أكثر من مرشح لكن النادي الأهلي لم يحسم الأمر، في ظل عدم العثور على الاسم الأنسب.