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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

390 فرصة بالقطاع السياحي.. عمل جنوب سيناء تدعم تشغيل الشباب في شرم الشيخ

الوظائف فى فنادق ومنتجعات شرم الشيخ
الوظائف فى فنادق ومنتجعات شرم الشيخ
ايمن محمد

واصلت مديرية العمل بجنوب سيناء جهودها لدعم سوق العمل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف جهود التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك في إطار تكليفات أكرم محمد سيد أحمد، مدير المديرية، بالتوسع في توفير فرص العمل وتعزيز التنسيق مع منشآت القطاع السياحي.

وأعلنت المديرية، بالتعاون مع مكتب عمل شرم الشيخ، نجاحها في توفير وتعيين أكثر من 390 عاملًا بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2026، في إطار خطة وزارة العمل الهادفة إلى زيادة معدلات التشغيل، وربط الباحثين عن فرص العمل باحتياجات سوق العمل، ودعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت مديرية العمل أن جهودها لا تقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل تمتد إلى متابعة برامج التدريب والتأهيل داخل المنشآت السياحية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين، وتنمية مهاراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي بجنوب سيناء.

وأضافت المديرية أنها تتابع بصورة دورية مدى التزام السياحية باستمرار العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، إلى جانب التنسيق المستمر مع إدارات الموارد البشرية لرصد احتياجاتها من العمالة، والعمل على تلبيتها في مختلف التخصصات.

وشددت مديرية العمل على جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بإعداد تقارير شهرية تتضمن أعداد العاملين الذين تم تعيينهم فعليًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة نتائج جهود التشغيل ميدانيًا، والتأكد من توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية بمحافظة جنوب سيناء.


 

جنوب سيناء فنادق شرم الشيخ وظائف فرص عمل

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