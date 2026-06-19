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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتحانات الثانوية العامة | تعليم جنوب سيناء يعلن جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين

مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
ايمن محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جاهزية جميع الاستراحات المخصصة لاستقبال المعلمين والمراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال  محافظ جنوب سيناء، بتهيئة الأجواء المناسبة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة للعاملين بها.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المكلفين بأعمال المراقبة بمختلف الإدارات التعليمية، وتزويدها بجميع مستلزمات الإقامة والمعيشة، بما في ذلك الثلاجات وأدوات إعداد الطعام ووسائل الراحة الأساسية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمراقبين والملاحظين الوافدين إلى المحافظة للمشاركة في أعمال الامتحانات.

وأضافت أن المديرية انتهت من تجهيز 16 استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، متمنية التوفيق لجميع المكلفين بأعمال الامتحانات على أرض جنوب سيناء، ومشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق الانضباط والشفافية داخل اللجان.

ومن جهته، أوضح  عصام رجب، رئيس اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، أنه تم تخصيص استراحة للرجال وأخرى للسيدات في كل مدينة، مع تجهيز غرف احتياطية؛ لاستخدامها عند الحاجة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع مديري الإدارات التعليمية ومشرفي الاستراحات بمختلف مدن المحافظة لتذليل أي عقبات وتوفير أقصى درجات الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنهت جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، المقرر أن تبدأ صباح الأحد المقبل، حيث تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة عمليات المحافظة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.

جنوب سيناء استراحات امتحانات الثانوية العامة

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