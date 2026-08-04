إصابة 9 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارتة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارتة المنيا، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص جراء التصادم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.