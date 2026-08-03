مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بمجرى مائي بالمنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 3 آخرون، اليوم، إثر سقوط سيارة ربع نقل داخل مجرى مائي بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل في مجرى مائي بإحدى قرى مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وضباط الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال البحث والإنقاذ.

وتمكنت قوات الإنقاذ، من انتشال جثمان أحد مستقلي السيارة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إخراج ثلاثة مصابين من المياه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وبدأت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب سقوط السيارة في المجرى المائي، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أو أي أسباب أخرى.