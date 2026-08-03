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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يرافق مُسنًا إلى منزله ويوجه بتوفير فرصة عمل لأحد أبنائه

محافظ المنيا يستجيب لاحد المواطنين
محافظ المنيا يستجيب لاحد المواطنين
ايمن رياض

لم يكتفِ أحد كبار السن بقرية تانوف بمصافحة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، بل تقدم إليه بطلب بسيط؛ أن يصل الغاز الطبيعي إلى منزله.

ولم يمر الطلب مرور الكرام، إذ رافق المحافظ المواطن إلى منزله للوقوف بنفسه على طبيعة المشكلة، ومعاينة الموقع على الطبيعة.

ومن داخل الشارع، أجرى اللواء كدواني اتصالًا مباشرًا بمسؤولي شركة الغاز، موجهًا بسرعة دراسة الموقف ووضع الحلول الفنية اللازمة لتذليل المعوقات، بما يتيح توصيل الخدمة للمواطن في أقرب وقت.

وخلال الزيارة، لم يتوقف المحافظ عند طلب توصيل الغاز، بل حرص على الاطلاع على الحالة الاجتماعية للأسرة ومراجعة المستندات الخاصة بها، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة لمدة عام كامل، دعمًا للأسرة ومساندةً لها في مواجهة أعباء المعيشة.

وامتدت الاستجابة لتشمل توفير مصدر دخل للأسرة، حيث وجه المحافظ مديرية العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرصة عمل مناسبة لأحد أبناء المواطن، بما يسهم في تحسين أوضاع الأسرة الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

وفي أثناء مغادرته منزل المواطن، استوقفه مجموعة من مزارعى القرية مطالبين بسرعة صرف الأسمدة والكيماوي الخاص بهم ، موجهًا وكيل وزارة الزراعة بسرعة فحص الموقف، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المقررات السمادية للمزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة في أسرع وقت.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الجولات الميدانية لا تقتصر على متابعة المشروعات، بل تمثل فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واتخاذ قرارات فورية بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

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