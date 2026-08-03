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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع نسب إنجاز وحدة طب الأسرة بتانوف ويتفقد جاهزية الوحدة الصحية بأسمو العروس

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بمركز ديرمواس ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة جاهزية المنشآت الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية تانوف، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير “منطقة تعمير المنيا”، حيث اطلع على معدلات التنفيذ التي بلغت 75%، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، وما تم إنجازه على أرض الواقع.
ووجّه اللواء كدواني بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية المعتمدة، بما يضمن جاهزية الوحدة لتقديم خدمات صحية متميزة فور الانتهاء.

وأوضح المهندس أحمد عاطف، مدير منطقة تعمير المنيا، أن الوحدة مُقامة على مساحة إجمالية تبلغ 1250 مترًا مربعًا، ويقام المبنى على مساحة 500 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ويضم عيادات تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، ورعاية كبار السن، وعيادات الأسنان، والاستقبال والطوارئ، وصيدلية، ومعامل مجهزة، إلى جانب سكن للأطقم الطبية، مع استيفاء اشتراطات الحماية المدنية وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لذوي الهمم وفق أحدث المعايير.

وأكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثل ثمار الجمهورية الجديدة التي تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، باعتبارها أحد أهم محاور بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخدم نحو 7 ملايين مواطن بمحافظة المنيا، من خلال توفير خدمات صحية متكاملة داخل منشآت حديثة مجهزة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأضاف المحافظ أن انضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يتم بصورة تدريجية عقب استيفائها جميع الاشتراطات الفنية والحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن جميع الوحدات والمنشآت التي لم تدخل المنظومة حتى الآن تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بصورة منتظمة، دون أي تأثير على سير العمل .

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية أسمو العروس، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، حيث اطمأن على جاهزية المبنى، ووجّه بسرعة استكمال إجراءات التسليم والتجهيز الطبي والفني، تمهيدًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة تتابع بصورة دورية جميع مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية لإدراجها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية شاملة ومستدامة، ترتقي بجودة حياة المواطنين وتواكب أهداف الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علاء قدري، عضو مجلس النواب، ومحمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة تعمير المنيا، والدكتور أحمد العمدة، منسق “حياة كريمة” بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا تانوف ديرمواس

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