شاب ينهي حياته بقرص غلة في المنيا

أقدم شاب علي إنهاء حياته بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بعدما تناول قرص غلة سام، متأثرًا بحالة نفسية سيئة ، ليفارق الحياة خلال محاولة إسعافه داخل المستشفى ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، تلقيه إشارة من المستشفى التخصصي ، بوصول ت.ع.ع 29 عامًا سائق، ومقيم بإحدى قرى مركز ديرمواس، مصابا بادعاء تناول مادة سامة "قرص غلة" إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص، وسؤال شقيق المتوفى، أفاد بأن شقيقه أقدم على تناول قرص الغلة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، بعدما قرر والده تأجيل موعد عقد قرانه إلى العام المقبل، مؤكدًا عدم اتهام أحد بالتسبب في الواقعة أو وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، ولم تتهم أسرة الشاب أحدا بالتسبب في الوفاة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.

