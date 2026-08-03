بسبب الهزار.. إصابة طالب بجرح في الرأس على يد زميله بالمنيا

أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادي بجرح قطعي في الرأس بعدما اعتدى عليه زميله باستخدام سلاح ابيض بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ،وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت أجهزة الأمن في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بتلقى بلاغًا من والد الطالب "أ.ع. ر " 43 عاما، أفاد فيه بتعرض نجله "ع. أ. ع.ر."، 15 عاما، للاعتداء على يد زميله "ص.أ.م"، 15 عاما، باستخدام سلاح ابيض ، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف.

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطالبين بسبب المزاح ، قبل أن تتطور إلى اعتداء بـ المطواة.

وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على المطواة المستخدمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة