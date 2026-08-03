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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس إقليم كردستان العراق: سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي

سوريا والعراق
سوريا والعراق
هاني حسين

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني أن سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس إقليم كردستان العراق: “دمشق وبغداد تجمعهما مصالح مشتركة ومجال واسع لتعزيز التعاون الاقتصادي”.

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق:" بحثت مع الشرع توسيع التعاون الاقتصادي بين دمشق وبغداد".

وتابع رئيس إقليم كردستان العراق: “سوريا قادرة على المضي قدما نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا لجميع أبنائها”.

وأكمل رئيس إقليم كردستان العراق:" أكدت للشرع دعمنا لسوريا مستقرة وموحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية".

وتابع رئيس إقليم كردستان العراق:" ناقشت مع الشرع أهمية دور سوريا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة".

كان الرئيس السوري أحمد الشرع،. قد استقبل اليوم الإثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في قصر الشعب بدمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت (سانا) أن "الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

العراق سوريا اخبار التوك شو دمشق كردستان العراق

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