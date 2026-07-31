سوريا تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أدانت سوريا اليوم الجمعة، استهداف سفينتين بميناء دمياط ، مؤكدة تضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة لاستهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية الشقيقة بواسطة طائرة مسيّرة، وتؤكد رفضها القاطع للأعمال التي تهدد أمن وسلامة المنشآت المدنية وأمن الملاحة والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الخارجية تضامن سوريا الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، مجددةً دعوتها إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد.