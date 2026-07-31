تغيرات مناخية.. تونس تتوقع صيفاً ممتداً وارتفاع الحرارة حتى أكتوبر

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، نسرين رمضاني، إن المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، درجات حرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية، في ظل استمرار تأثيرات التغيرات المناخية على البلاد.

وأضافت، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الفترة تُعد عادة مرحلة انتقالية من فصل الصيف إلى الخريف، وتشهد انخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة بمستويات أعلى من المعتاد، إلى جانب تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات الطبيعية.

وأكدت أن هذه التغيرات تعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن تونس كانت من أكثر الدول تضرراً خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضت لموجة حر استثنائية وصفها خبراء بأنها من مظاهر التطرف المناخي.

وأشارت إلى أن موجة الحر الأخيرة سجلت درجات حرارة قياسية، وتسببت في اندلاع حرائق بعدد من المناطق، فضلاً عن تأثيرها في التيارات البحرية، ما يعكس اتساع تداعيات التغيرات المناخية ويستدعي اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة.