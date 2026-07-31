"الدفاع الكويتية": تدمير مسيرات إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

تمكنت القوات المسلحة الكويتية، من رصد وتدمير طائرات مسيرة إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية نتج عنها أضرار مادية فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.