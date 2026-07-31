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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث جهود برنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 31 يوليو، مع كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كمبالا.

وناقش عبد العاطي سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، ومستجدات الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات بالقارة الأفريقية، وجهود البرنامج في دعم الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي برنامج الأغذية العالمي القمة الاستثنائية بعثة الاتحاد الأفريقي

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