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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يشارك في قمة كمبالا ويؤكد دعم مصر الكامل للصومال

بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يشارك في قمة كمبالا ويؤكد دعم مصر الكامل للصومال
بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يشارك في قمة كمبالا ويؤكد دعم مصر الكامل للصومال
أ ش أ

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين.

وأكد الوزير عبد العاطي، في كلمته، دعم مصر التام للصومال، وحرصها على مواصلة الإسهام في كافة الجهود الأفريقية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، انطلاقاً من التزامها بدعم مؤسسات الدولة الصومالية، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، باعتبار أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، معرباً عن بالغ القلق إزاء التحديات المالية التي تواجه البعثة، مطالباً الشركاء الدوليين والدول الأعضاء بمجلس الأمن بمواصلة دعم البعثة وضمان توافر الإمكانات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنشود، مؤكداً ضرورة الابقاء على البعثة ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال UNSOS، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال.

كما أكد وزير الخارجية على أن تحقيق السلام والاستقرار المستدام في الصومال يتطلب تبني مقاربة شاملة تتضمن دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودفع الحوار السياسي بين مختلف الأطراف الصومالية، بالتوازي مع تعزير جهود مكافحة الإرهاب بما يسهم في ترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أية إجراءات أو خطوات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو تقويض استقرارها وخاصة الاعتراف الاسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل عنصراً أساسياً لنجاح الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على استعداد مصر لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للصومال، سواء في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار أو من خلال التعاون الثنائي، مستندةً إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، بما يسهم في دعم الأشقاء في الصومال وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي فخامة السيد رئيس الجمهورية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال

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