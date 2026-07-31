وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث سبل دعم العمل الأفريقي المشترك

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة ٣١ يوليو على هامش مشاركته بتكليف من السيد رئيس الجمهورية في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كمبالا.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي، وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها التطورات في الصومال، وجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة التحديات الإقليمية، كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة التنسيقية لمنتصف العام يوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بمدينة العلمين والتي يسبقها قمة العلمين لرجال الأعمال الأفارقة التي تعقد كل عامين تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن في فبراير ٢٠٢٦.

في سياق متصل، تبادل الجانبان الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والقارية لاسيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدور المصري الهام داخل الاتحاد الأفريقي، وما تضطلع به مصر من جهود لدعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها، مؤكداً حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لإرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.