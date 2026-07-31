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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ كيثوري كينديكي، نائب رئيس جمهورية كينيا، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كمبالا.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الكينية من نمو لافت، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي توجتها زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا في مايو ٢٠٢٦، مؤكداً الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن التطلع لتوسيع التعاون مع كينيا في شتى المجالات لا سيما في مجال الري، وإدارة الموارد المائية، والبنى التحتية، والموانئ، والطرق والكباري والنقل، والمناطق اللوجستية والصناعية والاقتصادية الخاصة، وتشجيع الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الكيني، في ضوء ما تمتلكه من خبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، بالإضافة لعقد الدورة الثامنة للجنة المُشتركة بين البلدين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين داخل الاتحاد الأفريقي والمحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز السلم والأمن والاستقرار، ويدعم جهود التنمية والتكامل في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية كيثوري كينديكي كينيا كمبالا الشراكة الاستراتيجية العلاقات المصرية

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