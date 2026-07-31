الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان يؤكدان أولوية الاستقرار النقدي وتسريع الإصلاحات المصرفية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث بحثا الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، وأكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية، بما يضمن حسن انتظام عمل المرافق العامة.

كما تناول اللقاء استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقاً للتعاميم النافذة، بما ينسجم مع النهج المعتمد لحماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على التقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب .