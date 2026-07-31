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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير أمريكي من تصاعد الهجمات الإلكترونية على أنظمة المياه

تحذير أمريكي من تصاعد الهجمات الإلكترونية على أنظمة المياه
تحذير أمريكي من تصاعد الهجمات الإلكترونية على أنظمة المياه
أ ش أ

حذرت وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأمريكية من ارتفاع كبير في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة المستخدمة في تشغيل ومراقبة منشآت المياه والصرف الصحي، داعيةً الجهات المشغلة إلى فصل هذه الأنظمة عن الإنترنت فوراً.

ويأتي التحذير بعد إعلان وكالة تكنولوجيا المعلومات في ولاية مينيسوتا أن أكثر من 30 منشأة مياه محلية تعرضت لهجوم إلكتروني "منسق" يومي 26 و27 يوليو.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورّط مجموعات مرتبطة بإيران في الهجمات، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتبادل الضربات الصاروخية بين الجانبين.

وأكدت السلطات المحلية أن الهجمات لم تؤثر على سلامة المياه، لكنها أدت في بعض الحالات إلى تعطيل أنظمة التشغيل وإجبار العاملين على إعادة تشغيلها يدوياً.

وأوضحت الوكالة الفيدرالية أن بعض الهجمات شملت تغيير كلمات المرور لإقصاء المشغلين عن أنظمتهم، إضافة إلى فصل أجهزة التحكم عن الشبكات، ما تسبب في صدور إشعارات غلي الماء واستمرار التشغيل اليدوي لفترات طويلة. وتشير التحقيقات إلى أن معظم الحالات استهدفت وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة وشاشات التشغيل عن بُعد.

وقالت سينثيا كايزر، المسؤولة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الهجمات امتداد مباشر لنشاط مجموعات مرتبطة بإيران سبق التحذير منها في أبريل، مؤكدة أن التحديث الأخير للتحذير الفيدرالي يعكس اتساع نطاق الهجمات وتجددها.

وكالة الأمن السيبراني حماية البنية التحتية الأمريكية ارتفاع كبير في الهجمات الإلكترونية منشآت المياه والصرف الصحي

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