الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين الكامل لما تتخذه الشقيقة مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الرئاسة رفضها واستنكارها لجميع الاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، واحترام مبادئ القانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية المدنيين، وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.