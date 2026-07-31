موسكو: هجمات كييف على روسيا تعرقل فرص السلام والأمن في القارة الأوروبية

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الجمعة/، نظام كييف بـ"اللعب بالنار" عبر شن هجمات على الأراضي الروسية، محذرة من أن هذه الأعمال تزيد من تدهور الوضع السياسي الدولي وتعرقل آفاق تحقيق السلام والأمن في القارة الأوروبية.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تعليقًا على ما وصفته بتصاعد "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا الاتحادية - إن "اللعب بالنار لا يزيد الوضع السياسي الدولي إلا سوءًا، ويعيق آفاق السلام والأمن في قارتنا".

وأضافت أن هذه الهجمات "تُنفذ بموافقة كاملة من الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف"، متهمة تلك الجهات بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة اللازمة لتنفيذ هجمات ضد المدنيين في روسيا.