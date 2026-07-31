منهم مصري وليس صلاح .. من المرشحون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026؟

بدأت التكهنات تتزايد حول هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2026، مع اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الإعلان عن قائمته الرسمية للمرشحين، في وقت سلطت فيه تقارير إعلامية الضوء على أبرز الأسماء التي قدمت مستويات لافتة خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير مغربية، فإن المنافسة على الكرة الذهبية الإفريقية قد تنحصر في خمسة لاعبين، رغم أن "كاف" اعتاد الإعلان عن قائمة أولية تضم ما بين 15 و20 لاعبًا قبل تقليصها لاحقًا إلى القائمة النهائية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الترشيحات تمثل تقييمًا صحفيًا للموقع، وليست القائمة الرسمية للاتحاد الإفريقي.

أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2026

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب المغرب، قائمة المرشحين بعد موسم استثنائي حقق خلاله لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

هذا إلى جانب مساهمته في وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز المرشحين للاحتفاظ بالجائزة التي نالها في النسخة الماضية.

كما تضم القائمة المغربي إبراهيم دياز، الذي تألق مع منتخب بلاده، بعدما أنهى بطولة كأس الأمم الإفريقية في صدارة الهدافين، إضافة إلى مساهماته الهجومية المميزة خلال كأس العالم، وهو ما عزز من فرصه في المنافسة على الجائزة.

إمام عاشور ضمن قائمة الأفضل

وشهدت الترشيحات حضور المصري إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب مصر، إذ سجل هدفين في كأس العالم وأسهم في بلوغ الفراعنة دور الـ16.

كما لعب دورًا مهمًا في وصول المنتخب إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ليصبح ضمن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة على الجائزة القارية.

واكتملت القائمة بوجود الثنائي السنغالي باب غايي وإسماعيلا سار، بعدما قدما مستويات قوية مع منتخب السنغال في البطولات الكبرى، حيث سجل غايي ثلاث مساهمات تهديفية في كأس العالم، بينما أحرز سار أربعة أهداف خلال البطولة، مع الإشارة إلى أن حظوظهما قد ترتفع إذا حُسم ملف لقب كأس الأمم الإفريقية لصالح منتخب السنغال.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة لاغوس النيجيرية حفل توزيع جوائز "كاف" السنوي في وقت لاحق من العام الجاري، بينما لم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن الموعد الرسمي للحفل أو القائمة النهائية للمرشحين، ما يبقي باب المنافسة مفتوحًا أمام العديد من نجوم القارة السمراء.