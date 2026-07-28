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الكاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .. ومصر تبدأ مشوارها في سبتمبر
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .. ومصر تبدأ مشوارها في سبتمبر

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
حسن العمدة
نتيجة الثانوية العامة 2026

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف جميع الاتحادات الوطنية بالمواعيد الرسمية لفترات التوقف الدولي الخاصة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، والتي تنطلق خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2026، قبل استكمالها في مارس 2027.

وحدد الكاف إقامة الجولتين الأولى والثانية من التصفيات خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بعدما تم دمج نافذتي سبتمبر وأكتوبر في فترة دولية واحدة، وفقًا للتعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقام مباريات الجولة الأولى أيام 23 أو 24 أو 25 سبتمبر 2026، بينما تُلعب الجولة الثانية أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر 2026، مع التأكيد على وجود يومين كاملين على الأقل للراحة بين المباراتين.

كما أتاح الكاف للمنتخبات فرصة خوض مباراة ودية أو أكثر بعد نهاية الجولة الثانية، خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2026، ضمن المعسكر الدولي ذاته.

أما الجولتان الثالثة والرابعة، فتقامان خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، حيث تُلعب الجولة الثالثة أيام 11 أو 12 أو 13 نوفمبر 2026، فيما تُقام الجولة الرابعة أيام 15 أو 16 أو 17 نوفمبر 2026.

وحدد الاتحاد الأفريقي الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027 لإقامة الجولتين الخامسة والسادسة، والتي ستختتم بها منافسات التصفيات.

وكانت قرعة التصفيات قد أُجريت في 19 مايو الماضي، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنغولا ومالاوي وجنوب السودان، في مشوار يسعى خلاله الفراعنة لحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، في أول استضافة لمنطقة شرق أفريقيا للبطولة منذ أكثر من خمسة عقود.

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