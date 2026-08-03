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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: قنبلة أمريكية عملاقة تضرب حيا سكنيا في إيران .. وتحقيق يكشف عن مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى تحليل لمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية أجراه خبراء أسلحة، أن الولايات المتحدة استخدمت قنبلة من طراز MK-84 تزن 907 كيلوجرامات (2000 رطل) في غارة استهدفت منزلًا بحي تشاه تانغو السكني في جزيرة قشم جنوب إيران.


ووفقًا للمسئولين الإيرانيين، أسفر القصف عن مقتل زوجين وطفلهما البالغ من العمر عامين، بينما نجا طفلان آخران بعد انتشالهما من تحت الأنقاض. 

وأظهرت صور الموقع حفرة يزيد قطرها على تسعة أمتار، إلى جانب دمار واسع طال عددًا من المباني والمركبات المجاورة.


وأشار التحليل إلى عدم وجود أدلة على منشآت أو أهداف عسكرية في محيط المنزل المستهدف، كما لم تُسجل تقارير عن خسائر عسكرية في المنطقة، ما أثار تساؤلات بشأن الهدف من استخدام ذخيرة بهذا الحجم داخل منطقة مأهولة بالسكان.


من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها تراجع التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة أنها لا تستهدف المدنيين عمدًا، لكنها لم تكشف عن طبيعة الهدف أو نوع الذخائر المستخدمة أو الإجراءات التي اتُّخذت للحد من الأضرار المدنية.


وأكد خبراء تسليح أن حجم الحفرة وطبيعة الأضرار يتوافقان مع استخدام قنبلة MK-84، مرجحين أنها كانت مزودة بمنظومة التوجيه JDAM، التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).


وفي السياق ذاته، اعتبر خبراء في القانون الدولي الإنساني أن استخدام قنبلة بهذا الحجم داخل منطقة سكنية مكتظة يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية.

الولايات المتحدة جنوب إيران جزيرة قشم أهداف عسكرية CENTCOM القيادة المركزية الأمريكية

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