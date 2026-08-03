الجيش الأمريكي يطلب من جنوده أفكارا إبداعية في معاقبة إيران

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر بأن القيادة المركزية الأمريكية وجهت طلبا غير معتاد إلى خبراء عسكريين، للبحث عن طرق جديدة وإبداعية وغير تقليدية للضغط على إيران و معاقبتها.

وقالت المصادر إن هذا الطلب جاء عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلها ضابط كبير الأربعاء الماضي، جاء فيها: "نحن بحاجة إلى أفكار".

وقد أوضح الكابتن تيموثي هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية، في بيان رسمي، أن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الأدميرال براد كوبر يتواصل مع أفراد الفريق بغض النظر عن رتبهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء العملياتي الممكنة.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن يهدد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران، ثم يتراجع عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تدخل مسؤولين إقليميين.