قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرق طولكرم، بينما اعتقلت فلسطينيا وابنه من قرية منيزل في بلدة يطا جنوب الخليل.

وتابعت أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصا من مدينة نابلس، بالإضافة لفلسطيني ونجله من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.