كوبا تغرق في الظلام مع انهيار شبكة الكهرباء





أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوبا عن انهيار شبكة الكهرباء مساء الأحد، مما أدى إلى غرق الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة في ظلام دامس، في ظل تزايد انقطاعات التيار الكهربائي.

ويأتي هذا الانقطاع بعد ثلاثة انقطاعات على مستوى البلاد في يوليو، ويتزامن مع حصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية المتهالكة للطاقة.

ولم تقدم شركة الكهرباء الكوبية (Union Electrica de Cuba) أي تفاصيل إضافية حول الوضع في منشوراتها.

وقد تصاعد الضغط على نظام الطاقة مع سعي كوبا لتأمين واردات الوقود.

فقدت كوبا مصدراً رئيسياً للوقود بعد الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إطاحة واشنطن بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير.

لطالما كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط إلى كوبا، كما توقفت الواردات من المكسيك أيضاً وسط ضغوط أمريكية متزايدة.

وتتزامن أزمة الطاقة مع انفتاح حذر لقطاع الطاقة في كوبا الخاضع لرقابة مشددة، مدفوعاً بنقص الوقود والعقوبات الأمريكية القاسية.

أذنت هافانا مؤخراً بأول مشروع لاستيراد الوقود مدعوم من الخارج، وسمحت لما يقرب من 200 شركة كوبية بالمشاركة.