إذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة نقدم لك اليوم طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن.

المقادير

لفة جلاش.

200 جرام بسطرمة شرائح.

2 كوب جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن مذاب.



لخليط السقي:

2 بيضة.

كوب لبن.

رشة ملح (بحذر لأن البسطرمة مالحة).

رشة فلفل أسود.

رشة زعتر أو بابريكا (اختياري).



طريقة التحضير

1. سخني الفرن على 180 درجة مئوية.



2. ادهني صينية بقليل من الزبدة، ثم رصي نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بطبقة خفيفة من الزبدة.



3. وزعي شرائح البسطرمة بالتساوي، ثم أضيفي الجبن المبشور.



4. غطي بالحشوة بالنصف الآخر من الجلاش مع دهن كل ورقة بالزبدة.



5. اقطعي الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل الخبز.



6. اخفقي البيض مع اللبن والفلفل الأسود، ثم اسكبي الخليط بالتساوي على الجلاش واتركيه 10 دقائق حتى يتشرب.



7. اخبزيه لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.



8. اتركيه 5 دقائق بعد خروجه من الفرن ثم قدميه ساخنًا.

نصيحة: يمكنكِ إضافة شرائح فلفل ألوان أو زيتون أسود مع البسطرمة لإضافة نكهة مميزة، كما يمكن رش قليل من السمسم على الوجه قبل الخبز للحصول على قرمشة إضافية.