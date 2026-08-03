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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الزلزال.. خطوات مهمة للاطمئنان على سلامة المنزل والأسرة

الزلزال
الزلزال
ريهام قدري

لا تنتهي المخاطر بمجرد توقف الهزة الأرضية، إذ قد تعقب الزلزال هزات ارتدادية أو تظهر أضرار خفية داخل المنزل تهدد سلامة السكان. لذلك، توصي الجهات المختصة باتباع عدد من الإجراءات المهمة لحماية أفراد الأسرة وتقليل المخاطر.

توقع الهزات الارتدادية

قد تحدث هزات ارتدادية خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام بعد الزلزال، لذلك يجب الاستعداد لها، واللجوء فورًا إلى مكان آمن إذا شعرتم بأي اهتزاز جديد.

افحص أفراد الأسرة أولًا

تأكد من سلامة جميع أفراد العائلة، وقدم الإسعافات الأولية للمصابين إن أمكن، واتصل بخدمات الطوارئ عند وجود إصابات خطيرة.

افحص المنزل بحذر

تفقد الجدران والأسقف والسلالم والأبواب والنوافذ، وابحث عن أي شروخ كبيرة أو علامات تدل على وجود أضرار إنشائية. وإذا بدا المنزل غير آمن، غادره فورًا حتى يتم فحصه من قبل المختصين.

انتبه لتسرب الغاز والكهرباء

إذا شممت رائحة غاز أو لاحظت تلفًا في خطوط الكهرباء أو المياه، أغلق مصادرها إن كان ذلك آمنًا، ولا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات أو مفاتيح الكهرباء حتى تتأكد من عدم وجود تسرب.

ابتعد عن الزجاج والأثاث المتضرر

احذر من الزجاج المكسور أو الأثاث الذي أصبح غير ثابت، وارتدِ حذاءً مغلقًا وقفازات عند تنظيف آثار الزلزال لتجنب الإصابات.

تابع التعليمات الرسمية

احرص على متابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية عبر الإذاعة أو التلفزيون أو وسائل الاتصال الموثوقة، ولا تنساق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

طمئن الأطفال

قد يشعر الأطفال بالخوف والقلق بعد الزلزال، لذا تحدث معهم بهدوء، واشرح لهم ما حدث بلغة بسيطة، وطمئنهم بأن الأسرة في مكان آمن، مع تشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم.

ويؤكد الخبراء أن الاستعداد المسبق واتباع التعليمات الصحيحة بعد الزلازل يساهمان بشكل كبير في حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

المصدر : الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

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