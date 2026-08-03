بإطلالة تجاوز سعرها 97 ألف جنيه.. بوسي تخطف الأنظار بفستان Dolce & Gabbana

خطفت النجمة بوسي الأنظار خلال حفل غنائي أحيته مؤخرًا، بعدما تألقت بإطلالة صيفية أنيقة حملت توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وجمعت بين البساطة والألوان الزاهية التي تناسب أجواء الصيف.

واختارت بوسي فستانًا مكونًا من قطعتين بطبعات الورود الحمراء على خلفية بيضاء، حيث جاء الجزء العلوي (التوب) بسعر 891 دولارًا، أي ما يعادل نحو 45 ألفًا و278 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر التنورة القصيرة 1021 دولارًا، بما يعادل نحو 51 ألفًا و884 جنيهًا، لتصل القيمة الإجمالية للإطلالة إلى أكثر من 97 ألف جنيه مصري.

وحازت إطلالة بوسي إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء، خاصة مع تنسيقها للإطلالة بإكسسوارات بسيطة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

وعلى الصعيد الفني، تواصل بوسي الترويج لأحدث أعمالها الغنائية، إذ طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أنا الدنيا" في رؤية بصرية جديدة، بعد مرور ست سنوات على تقديم الأغنية لأول مرة.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع علي فتح الله، بينما تولى إخراج الكليب مصطفى عامر، لتعيد بوسي تقديم العمل بشكل مختلف يتماشى مع أسلوبها الفني الحالي.