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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع الروسية تعلن استهداف 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء ميكولاف

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
البهى عمرو

أكد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن وتيرة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، مع تكثيف الضربات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، بالتزامن مع تزايد المطالب الداخلية في روسيا بالرد على الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة.

وأوضح مشيك أن الهجوم الذي استهدف منشأة تابعة لشركة "وايلد بيريز" في مقاطعة فلاديمير، القريبة من موسكو، أثار حالة من القلق بين المواطنين الروس، خاصة أن المنشأة مرتبطة بخدمات التجارة الإلكترونية، فيما أكدت الشركة أن الأضرار الناتجة عن الهجمات لا تشملها التغطية التأمينية.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية بضربات صاروخية مكثفة، بالتوازي مع تضييق الخناق على حركة الملاحة الأوكرانية في البحر، في ظل مؤشرات على فرض حصار بحري رغم غياب إعلان رسمي من موسكو.

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