الصحة: تسجيل إصابة واحدة بسبب الزلزال.. والمصاب غادر المستشفى بعد تحسن حالته

أفادت القناة الأولى المصرية، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، بتسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية نتيجة الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد فجر اليوم.

إصابة واحدة فقط نتيجة الهزة الأرضية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحالة تلقت الرعاية الطبية اللازمة فور وصولها إلى المستشفى، حيث خضعت للفحوصات والإسعافات المطلوبة، قبل أن تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية واستقرارها.

وأوضحت الوزارة أن غرف الأزمات والطوارئ رفعت درجة الاستعداد وتابعت الموقف بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية في جميع المحافظات، لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية لم تسفر عن تسجيل أي إصابات أخرى أو حالات طوارئ إضافية على مستوى الجمهورية.