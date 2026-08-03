محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمدرستي بركة السبع وأبو مشهور بإستثمارات 51 مليون جنيه

استكمل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لمدرسة بركة السبع الرسمية للتعليم الأساسي لغات "إنشاء جديد" بطاقة 22 فصل دراسي باستثمارات تقارب 29 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح مختصر عن الموقف التنفيذي ونسب إنجاز الأعمال والتي تقارب 82%،كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التوسعة والصيانة بمدرسة أبو مشهور الرسمية للغات باستثمارات تقارب 22 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي ،بنسبة تنفيذ 85% ، وتشمل الأعمال رفع كفاءة الفصول الدراسية والمرافق والخدمات للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وخلال تفقده ، شدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التعليمية، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وهيئة الأبنية التعليمية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المدارس الخدمة في المواعيد المحددة، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة.