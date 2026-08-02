​النيابة تحقق في شروع 3 أشخاص بـقـتـل موظف بالمنوفية

​باشرت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية التحقيق مع 3 متهمين في واقعة الشروع في قتل موظف، جراء إطلاق أعيرة نارية عليه بسبب خلافات مالية بمركز أشمون.

​تعود أحداث الجريمة إلى قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون؛ حيث تعرض الموظف «خالد. ا» للاستيقاف والتعدي في الطريق العام من قبل شخصين، أطلقا عليه 5 أعيرة نارية استقرت جميعها في قدميه، مما أسفر عن إصابته بنقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

​وكشف عادل زايد، محامي المجني عليه، أن الجريمة جاءت بتحريض مباشر من والد المتهم الأول؛ إثر خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليه، حيث اتفق مع المتهمين على قطع طريق المجني عليه وتهديده بالسلاح الناري وتنفيذ الجريمة.

​ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الثلاثة (المحرض والمنفذَيْن)، وضبط البندقية الآلية والذخائر المستخدمة في الاعتداء.

​ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات رسمية تشمل: ​الشروع في القتل، و​حيازة سلاح ناري (بندقية آلية) وذخائر بدون ترخيص.

​ولا تزال التحقيقات مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يرقد المجني عليه بالمستشفى لاستكمال العلاج.